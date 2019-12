Facebook

Alle Kinder der Volksschule St. Margarethen standen auf der Bühne © KK

Eifrig geprobt wurde in den vergangenen Wochen an der Volksschule St. Margarethen - und dies hat sich gelohnt: Die Schülerinnen und Schüler führten am 17. Dezember unter der Leitung von Religionslehrer Gerald Knauseder ein wunderbares Weihnachtsmusical auf. Der Titel des Stücks lautet "Der Weihnachtsstern".



Mit rhythmischen Liedern, anregenden Texten und tollen Bühnenbildern wurde der Weg zur Krippe dargestellt. Alle 75 Kinder der vier Klassen standen auf der Bühne und machten begeistert mit.



Entsprechend voll war auch der Festsaal St. Margarethen: Das Publikum spendete tosenden Applaus, über den sich die Kinder natürlich sehr freuten. Stolz auf ihr Team und die Nachwuchsdarsteller ist Direktorin Elke Leopold.