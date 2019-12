Skigebiet in Schöder wird heuer mit Kreischberger Unterstützung beschneit, auch für den Skilift in Krakau gibt's Schützenhilfe.

Karl Fussi (Kreischberg/Lachtal), Peter und Herbert Schrefl (Skilift Schöder), Christian Würger und Joseph Schnedlitz (Skilifte Krakau), Reinhard Kargl (Kreischberg/Lachtal) © kk

In der Region Murau arbeiten alle Skigebiete zusammen. Seit Jahren besteht eine enge Kooperation zwischen den großen Platzhirschen und den kleinen Skibetreibern des Bezirkes. So unterstützten in der Vergangenheit etwa die Kreischberg Seilbahnen die Skilifte Krakau bei ihren Investitionen: mit technischem Know-how, beim preisgünstigen Ankauf von Betriebseinrichtungen und Ersatzteilen sowie beim Service des Pistengerätes.