Der Wind sorgt auch für beeindruckende Naturschauspiele, so etwa heute morgen in Kleinlobming © Sarah Ruckhofer

Während die Nacht von Montag auf Dienstag im Bezirk Murau ruhig verlief, ging es im Murtal stellenweise stürmisch zu. So wurden in Zeltweg um acht Uhr Früh schon Windgeschwindigkeiten von mehr als 40 km/h gemessen, auch in Fohnsdorf oder Spielberg ist es am Vormittag windig. "Auf den Bergen, etwa den Seetaler Alpen, messen wir aktuell Windspitzen von 120 km/h", so Robert Kaiser von der Wetterstation am Fliegerhorst Hinterstoisser. Vorsicht ist auch auf dem Gaberl oder den Seckauer Alpen geboten.