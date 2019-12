Seit 1980 ist Josef Moitzi (SPÖ) in der Gemeindepolitik tätig, mit der Wahl im kommenden Jahr wird er seine politische Laufbahn beenden. Das Amt als Vizebürgermeister von Obdach hat er bereits zurückgelegt.

Bleibt im Gemeinderat, aber nicht als Vizebürgermeister: Josef Moitzi (SPÖ) © Johannes Mandl

Einen neuen zweiten Vizebürgermeister gibt es in der Marktgemeinde Obdach. Christian Reiter tritt in die Fußstapfen von Josef Moitzi (SPÖ), der durchaus als politisches Urgestein bezeichnet werden kann. 1980 startete seine Laufbahn im Gemeinderat von St. Anna am Lavantegg. Nach zehn Jahren wurde er Gemeindekassier. Im Jahr 2000 wurde Moitzi Bürgermeister der kleinen Gemeinde - und blieb dies bis zur Fusion mit Obdach, Amering und St. Wolfgang-Kienberg im Jahr 2015.