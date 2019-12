Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auszeichnung der Firma Sepero © LFV Franz Fink

Jedes Jahr zeichnet das Land Steiermark Betriebe aus, die ihre Mitarbeiter für den Dienst bei der Freiwilligen Feuerwehr freistellen. Auch aus der Region wurden mehrere Betriebe geehrt, darunter die Firma Sepero Korrosionsschutz.



Begründet wurde die Auszeichnung folgendermaßen: "In der Region zählt das Unternehmen mit seinem 140-köpfigen Mitarbeiterstab zu den wichtigsten Arbeitgebern – und gleichzeitig auch zu den wichtigsten Gönnern der Feuerwehr Spielberg. Bereits Erich Schmerleib, der Gründer der Firma Sepero, war ein großer Förderer der Wehr, in dessen Fußstapfen ist nun auch sein Sohn - und jetziger Geschäftsführer – Mario Schmerleib getreten. Er unterstützt die Feuerwehr Spielberg nicht nur finanziell immer wieder sehr großzügig, sondern legt als deren Mitglied auch selbst tatkräftig Hand an. Überdies wird die antragstellende Feuerwehr Spielberg auch in anderen Belangen, wie zum Beispiel mit der Zur-Verfügung-Stellung von unternehmerischer Infrastruktur für zum Beispiel Feuerwehrübungen, wohlwollend gefördert."