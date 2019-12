Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Max Lercher bei seinem Sprung über das Leder © KK

Die Gemeinde Fohnsdorf ist eng verbunden mit den Traditionen des ehemaligen Bergbaues, die vom Knappschaftsverein bei verschiedenen Veranstaltungen hochgehalten werden. Eine davon ist die Barbarafeier, die zu Ehren der Heiligen Barbara jedes Jahr durchgeführt wird. Anlässlich dieser feierlichen Veranstaltung ist in Fohnsdorf auch der "Ledersprung" über das Bergmannsleder (auch Arschleder genannt) noch üblich, um Persönlichkeiten feierlich in den Ehrenbergmannsstand aufzunehmen. Am Wochenende lud der Fohnsdorfer Knappschaftsverein in das Arbeiterheim. Drei Persönlichkeiten sprangen dabei übers Leder: der SPÖ-Nationalratsabgeordnete Max Lercher, sowie Gerhard Wolfsberger und Johann Göttfried.