Glück im Unglück: Fünf Fahrzeuginsassen, darunter zwei Kinder, wurden nur leicht verletzt © FF Farrach

So mancher Lenker hat an dieser Kreuzung schon brenzlige Situationen erlebt. Am Beginn der Obdacher Straße B 78 in Zeltweg befindet sich nicht nur die Zufahrt zur stark frequentierten Raststation "M-Rast", in diesem Bereich mündet auch die Zeltweger Hauptstraße in die B 78.