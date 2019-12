Facebook

Kalte Dusche am 5. Dezember (Sujet) © apops - Fotolia (Andrey Popov)

Unfreiwillig erfrischend war für einige Menschen der Start in den 5. Dezember. Denn aus den Wasser- und Duschhähnen floss kaltes Wasser. Dies hatte aber nichts mit kaputten Boilern oder einem nächtlichen Stromausfall zu tun: "Aufgrund einer technischen Störung in der Sendeanlage der Rundsteuerung kam es in der Nacht vom 4. auf den 5. Dezember zu einem teilweisen Ausfall der Warmwasser-Freischaltung in unserem Versorgungsgebiet", heißt es vonseiten der Stadtwerke Judenburg AG.