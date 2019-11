Facebook

Der Keller dieses Wohnhauses in Althofen (St. Peter in Kammersberg) stand am Freitag, 29. November, in Vollbrand © FF Peterdorf

Am Freitag, dem 29. November, wurden die Feuerwehren Peterdorf und St. Peter am Kammersberg zu einem Wohnhausbrand in Althofen (Gemeinde St. Peter am Kammersberg) gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Keller bereits in Vollbrand. "Unter Verwendung von schwerem Atemschutz konnte das Feuer nach rund einer halben Stunde gelöscht werden", informiert Manuel Galler, Kommandant der FF Peterdorf. Ab 13.15 Uhr wurden schließlich Nachlöscharbeiten durchgeführt.