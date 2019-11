Kommentar Ein Loblied auf das ländliche Unternehmertum

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mit dem neuen 3D-Drucker wagt sich Antemo an die Bahnindustrie heran © Sarah Ruckhofer

Antemo, schon gehört? Man kennt die kleine Firma im Murtal vielleicht vom Vorbeifahren. Was die machen? Puh. In der weltweiten Luft- und Raumfahrtindustrie, aber auch in der Medizintechnik zählt das obersteirische Familienunternehmen zu den wichtigsten Lieferanten, der Name Antemo steht für Qualität made in Styria. Es wäre für die Familie Brunner ein Leichtes gewesen, den Firmenstandort in eine Großstadt zu verlegen. Man hat sich für St. Peter ob Judenburg entschieden. Fragt man Geschäftsführer Herbert Brunner nach den Gründen, liefert er eine wahre Brandrede pro ländliches Unternehmertum.