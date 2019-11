Kommentar"Auch klimafreundliche Energiegewinnung darf die Natur nicht über Gebühr belasten"

Die Bilder von Fischen, die in Schlammablagerungen entlang der Mur verendet sind, sorgen für Aufregung im Netz - und sollten als warnende Botschaft für Kraftwerksbetreiber dienen. Ein Kommentar von Kleine-Zeitung-Redakteur Raphael Ofner.

Das Murkraftwerk in Fisching © Raphael Ofner

Die Ausgangslage könnte klarer kaum sein: Will Österreich seine Klimaziele erreichen, so führt an der drastischen Verringerung des CO2-Ausstoßes kein Weg vorbei. Der endgültige Umstieg auf erneuerbare Energieträger ist unumgänglich.