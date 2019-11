Facebook

Am Tag der Schlüsselübergabe: Christoph Wötzl freut sich, schon bald die ersten Gäste begrüßen zu dürfen © Michaela Egger

"Wegen Pensionierung geschlossen“: Viele Monate hing diese Botschaft an der Tür des ehemaligen Traditionscafés Rathschüller-Muhr, das Anfang 2018 seine Pforten geschlossen hat. Nun tut sich aber wieder etwas in den Räumlichkeiten, ein junger Mann wird dem Lokal im Herzen Judenburgs neues Leben einhauchen. „Ich wollte mich schon immer selbstständig machen“, so Christoph Wötzl, der seit Kurzem nur mit einem beschäftigt ist: das Kaffeehaus zu renovieren, damit dort möglichst bald die Menschen wieder Kaffee und Kuchen genießen können.



Das Aus der Café-Konditorei war ein schmerzlicher Verlust für Judenburg: Mehr als 100 Jahre wurde dort Kaffeehauskultur gelebt, Wötzl will den Stil beibehalten: „Das Lokal fehlt in der Innenstadt. Wir wollen zur Belebung Judenburgs beitragen, das Traditionelle soll aufrecht erhalten bleiben“, sagt der Vollblutgastronom, der bei den Renovierungsarbeiten und im Betrieb mit der vollen Unterstützung seiner großen Familie rechnen darf.



Kaffee und Kuchen stehen also wieder im Mittelpunkt. Die Backstube wird vorerst nicht aktiviert: Der 21-Jährige, der bereits verlobt ist, greift auf Waren der Möderbrugger Bäckerei Brandl zurück. Snacks wie Toast oder Pommes werden hingegen in der eigenen Küche zubereitet.



Die größte Veränderung wird es im Eingangsbereich geben, wo auf die Gäste künftig Stehtische warten. Die Möblierung bleibt aber erhalten, ausgedient haben bloß die nicht mehr zeitgemäßen Bezüge auf den Stühlen: Sie werden neu tapeziert. Von den Stoffen bis zur Farbe für die Wände: „Wir werden alles in der Region einkaufen“, so Wötzl, der bereits am zweiten Adventwochenende das Lokal aufsperren will.



Ausgedient hat auch der Name: „Café Judenburg“ wird sich die Gastrostätte in Zukunft nennen. Wötzl: „Mir war der Bezug zu Judenburg wichtig!“



Zuletzt war der gelernte Systemgastronom als Geschäftsführer des Schwimmbadlokals „Zirbenland Café“ tätig. „Ein guter Gastronom hat Geduld und muss den Überblick behalten“, sagt der Bruder von zehn Geschwistern. An den Arbeitszeiten habe er sich nie gestört: „Ich liebe die Gastronomie. Es ist alles eine Frage der Organisation!“



Die Reaktionen auf seinen Schritt in die Selbstständigkeit seien ausschließlich positiv: „Ich bin zwar jung, aber ich weiß, was ich tue.“ Im Moment freut er sich einfach auf die Eröffnung seines eigenen Betriebs.



Christoph Wötzl ist übrigens noch auf der Suche nach einem Kellner oder einer Kellnerin: Interessierte können sich per Email unter office@cafejudenburg oder unter Tel. 0660-730 89 37 melden.