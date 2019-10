Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kages-Vorstand, Spitalsführung und Ehrengäste nahmen den Spatenstich vor © Sarah Ruckhofer

Es sei ein "Meilenstein in Richtung Risikominimierung" und ein großer Schritt zu mehr Patientensicherheit: Am LKH Murtal, Standort Judenburg, wurde am Donnerstag Spatenstich für eines der größten Umbauprojekte der letzten Jahre gefeiert. Bis 2021 werden die Bereiche Computertomografie und Instrumentensterilisation um 3,6 Millionen Euro ausgebaut und modernisiert. In zahlreichen Verhandlungsrunden sei der Ausbau als beste Variante hervorgegangen, berichtet Michael Jagoditsch, ärztlicher Direktor des LKH Murtal. "Obwohl die Kosten dieser Variante deutlich höher sind, ist die Entscheidung im Sinne medizinischer Erfordernisse getroffen worden."