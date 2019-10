Facebook

Nach der Erstversorgung musste der Mann ins LKH Judenburg eingeliefert werden (Sujet) © APA/Jakob Gruber

Ein schwerer Unfall ereignete sich am 28. Oktober in Judenburg: Gegen 18.30 Uhr wollte ein 77-jähriger Mann die B 77 überqueren. Sein Fahrzeug war am gegenüberliegenden Fahrbahnrand geparkt.



Zeitgleich war ein 41-Jähriger mit seinem Wagen von Judenburg kommend Richtung Fohnsdorf unterwegs. Er dürfte den Fußgänger zu spät gesehen haben und kollidierte mit dem 77-Jährigen.