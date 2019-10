Am Nationalfeiertag fand die zweite Auflage des Treppenlaufs "4stairs" im Murtal statt. Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen gab es Favoritensiege.

Erstmals stellten sich auch Feuerwehrmänner der Herausforderung © kk

"Auf dem Weg zum Erfolg gibt es keinen Lift - Du musst die Treppe nehmen." Unter diesem Motto fand am 26. Oktober die zweite Auflage des Treppenlaufs "4Stairs" auf den vier schönsten Treppen des Murtals statt. Die ersten beiden Stiegen erwarteten die Läuferinnen und Läufer beim Wipfelwanderweg in Rachau. Neben der "Himmelsleiter" und dem "Herzerlturm" galt es für die 40 Teilnehmer aus Österreich und Slowenien auch die "Langangstiege" sowie den Sternenturm in Judenburg zu bezwingen.