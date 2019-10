Facebook

Der Projektchor Murtal und der Chor der Pfarrkirche Waasen/Leoben sangen © Walter Schindler

80 Chorsänger, 50 Musiker, acht Solisten und ein Dirigent probten über Wochen und fieberten dem Konzertereignis des Jahres entgegen. Felix Mendelssohn Bartholdys Elias wurde am Nationalfeiertag erstmals in der Region aufgeführt. Das Oratorium über die Geschichte des biblischen Propheten Elias zählt zu den populärsten Werken des Komponisten und wurde vom Publikum in Knittelfeld mit Begeisterung aufgenommen.