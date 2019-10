Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Polonaise im BORG Murau © Hruby

Das BORG Murau hat den Auftakt in die Maturaballsaison bravourös gemeistert. "BORG Bowl - der letzte Touchdown" hieß es am Samstagabend in der WM-Halle Murau.