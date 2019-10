Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gottfried Sperl und Gudrun Moitzi (beide FPÖ) machen gegen die mögliche Schließung des Bezirksgerichts Murau mobil © Raphael Ofner

Die drohende Auflösung der Bezirksgerichte (BG) Murau, Mürzzuschlag sowie Schladming lässt weiterhin die Wogen hochgehen und wird am Dienstag (15. Oktober) auch den Landtag beschäftigen. Die steirische FP-Fraktion hat angekündigt, einen diesbezüglichen Entschließungsantrag einzubringen. „Wir fordern, dass sich alle Mandatare für den Erhalt der Gerichtsstandorte aussprechen und dass die Landesregierung in der Sache auf Bundesebene aktiv wird“, so Gudrun Moitzi, Murauer Bezirksobfrau der Freiheitlichen.