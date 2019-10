Der ORF sucht am Nationalfeiertag wieder den schönsten Platz Österreichs. Der Wipfelwanderweg Rachau hat es in die Vorauswahl geschafft. Von 4. bis 8. Oktober kann abgestimmt werden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wipfelwanderweg Rachau © Christian Penz

In der ORF-Sendung "9 Plätze - 9 Schätze" wird am Nationalfeiertag wieder der schönste Platz Österreichs gesucht. Wer für die Steiermark in das Rennen um den begehrten Titel gehen wird, ist aber noch unklar: In die Vorausscheidung haben es die Weingärten Hochgrail, der Leopoldsteinersee und - aus regionaler Sicht besonders erfreulich - der Wipfelwanderweg Rachau geschafft.