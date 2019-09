Facebook

Der Judenburger Oberst Edwin Pekovsek wird von zahlreichen Heeresangehörigen und Ehrengästen in die Pension verabschiedet © Raphael Ofner

Bei bitterkalten minus 14 Grad hatte Oberst Edwin Pekovsek am 1. Februar 2006 das Kommando über das Fliegerabwehrbataillon 2 des Österreichischen Bundesheeres übernommen. Mehr als 13 Jahre später verabschiedete er sich bei bestem Spätsommerwetter in den Ruhestand. Am Donnerstagvormittag übergab der bald 63-Jährige, der bereits seit 1977 in unterschiedlichsten Funktionen im Heer tätig war, die Leitungsfunktion an seinen bisherigen Stellvertreter Ewald Papst. Als Kommandant des Fliegerhorsts Hinterstoisser wird ihm Oberst Franz Six nachfolgen.