In der Bauzeit von einem Jahr soll der 26 Meter hohe IBS-Tower errichtet werden © IBS

Imposante 26,60 Meter wird er hoch, die Bruttogeschossfläche soll 3211 Quadratmeter betragen und es wird zwei Aufzüge sowie Stiegen mit rund 220 Stufen geben: Die Rede ist vom neuen, achtgeschossigen „IBS Tower“, der in den nächsten zwölf Monaten in Teufenbach-Katsch entsteht.



Die IBS Paper Performance Group, die in der Murauer Gemeinde ihren Hauptsitz hat, wurde vor mehr als 50 Jahren gegründet und ist internationaler Marktführer für wichtige Komponenten in der Papierindustrie. Allein: Von außen war dies bis jetzt nicht bemerkbar. „50 Jahre haben wir auf Understatement gesetzt“, so Eigentümer Klaus Bartelmuss.



Damit ist jetzt Schluss: „Uns ist wichtig, dass man jetzt auch ein Zeichen nach außen setzt!“ Mit dem neuen Erscheinungsbild soll jeder sehen, dass es in Teufenbach-Katsch ein modernes Unternehmen mit attraktiven Arbeitsplätzen gibt.



Freilich hat der Bau, investiert werden circa sieben bis acht Millionen Euro, auch andere Hintergründe. Platzprobleme etwa oder wie es Bartelmuss ausdrückt: „Unsere Leute sitzen teilweise schon übereinander.“ Zudem würde auch der vorhandene Grund nur eine Möglichkeit hergeben – und zwar „nach oben zu bauen“.



Geschaffen werden im neuen Tower Flächen für knapp 50 Arbeitsplätze – und somit ist klar: Das Unternehmen will sich in Zukunft vergrößern.



Errichtet wird auch eine Verbindungsbrücke zum bestehenden Gebäude: Sie wird rund 37 Meter lang sein. Losgelegt wird mit den Arbeiten am kommenden Montag, 23. September.