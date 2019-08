Facebook

Ein Kleinkind aus Obdach musste am Freitag (23. August) mit schweren Verbrühungen in die Kinderklinik nach Graz geflogen werden © st-fotograf - Fotolia

Zu einem tragischen Zwischenfall kam es am Freitag, dem 23. August, auf einem Bauernhof in Obdach. Eine 35-Jährige hatte gegen 13 Uhr kochend heißes Wasser in ein Fläschchen abgefüllt, als ihr einjähriger Sohn versuchte, sich an ihrem Fuß hochzuziehen.