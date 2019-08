Facebook

Ein Fest für die Milch - bald ist es in Gaal wieder soweit © Walter Schindler

Gleich zwei Jubiläen stehen in Kürze in der Gemeinde Gaal an: das zehnte steirische Milchfest und 15 Jahre Heumilch. Gefeiert wird am 7. September, gleichzeitig mit dem traditionellen Almabtrieb.

„Rund um das Fest gibt es ein riesiges Rahmenprogramm, zum Beispiel die Airpower“, scherzte Kammerobmann Leonhard Madl bei der Pressekonferenz am Freitag. Tatsächlich kann sich das Programm des Milchfestes aber sehen lassen: Ziel ist es, zu zeigen, wie bäuerliche Betriebe in der Region wirtschaften, wie die Familienbetriebe ausgerichtet sind, dass man sich weg von der Massentierhaltung bewegt und dass die gesamte Wertschöpfungskette in der Region bleibt.

Einer der großen Höhepunkte wird die Verlosung sein. Diesjähriger Hauptpreis, wie Bauernbundobfrau Helene Hausberger verlauten ließ, ist ein Zuchtkalb vom Betrieb Leitold.

Nachdem im vorigen Jahr die „Milchstraße“ großen Zuspruch erhielt, hat sich Bezirksbäuerin Marianne Gruber gemeinsam mit Birgit Göttfried auch heuer wieder um viele kulinarische Köstlichkeiten bemüht. Neben Schulmilchverkostung und Eiscafé gibt es einen Stand der Seminarbäuerinnen.

Parallel zum Milchfest wird auch das 15-jährige Jubiläum „Heumilch“ in einem Festakt begangen. Los geht das Milchfest in Gaal um 10 Uhr, für Musik sorgen die Gaaler Weisenbläser und die „5 Obersteirer“.