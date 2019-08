Der Rotary Club Murtal organisierte einen Hilfstransport für zwei bulgarische Spitäler. Am Montag fuhr der Sattelschlepper von Judenburg los.

Im LKH Judenburg beluden zahlreiche freiwillige Helfer den Transporter © Sarah Ruckhofer

Seit Jänner 2018 sammeln Mitglieder des Rotary Clubs Oberes Murtal schon medizinische Hilfsgüter für den guten Zweck. 50 Rollatoren, 15 gebrauchte Rollstühle, aber auch Krücken, Leibstühle, Krankenhauswäsche, Blutdruckmesser und medizinische Geräte wurden in einem Lager in Eppenstein gesammelt, am Montag startete der Transport nach Bulgarien schließlich.