''Ruinöser Preiskampf''Transporte Schäffer in St. Georgen ist in Konkurs

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Unternehmen mit Sitz in St. Georgen ob Judenburg hat den Betrieb eingestellt © APA

Der Unternehmenssitz ist direkt an der B 317 in St. Georgen ob Judenburg, von dort aus lieferten 25 Lkw-Züge Frachten in den gesamten EU-Raum. Nun melden die Gläubigerschutzverbände KSV 1870 und AKV den Konkurs des Transportunternehmes Schäffer.