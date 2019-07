Tempolimit Straßensanierung vor Spielberger Red-Bull-Ring

Facebook

Tempolimit vor dem Red-Bull-Ring © Sabrina Baumgartner

Seit letztem Donnerstag müssen Autofahrer, die an der Spielberger Straße am Red-Bull-Ring vorbeifahren, mit einem Tempolimit von 30 km/h rechnen. Der Grund ist eine Oberflächenerneuerung im Rahmen eines landesweiten Sanierungsprogramms. Betroffen ist der gesamte Straßenabschnitt zwischen Spielberg und Flatschach in beiden Fahrtrichtungen. Am Montag, dem 22. Juli, soll dann offiziell mit der Erneuerung der Bodenbeläge begonnen werden. Dafür wurden in den letzten Tagen in einer ersten Etappe Fräsarbeiten durchgeführt, um die Straßenoberfläche für die Belagserneuerung vorzubereiten. Diese wird dann laut Andreas Braun von der Baubezirksleitung Obersteiermark-West voraussichtlich zwei Tage dauern. Währenddessen soll die Spielberger Straße weiterhin "frei befahrbar" bleiben. "Es handelt sich um eine einfache Maßnahme", erläutert Braun, "der Verkehr wird eingebaut". Dabei wird auf die DSK-Technologie (Dünnschichtbeläge) gesetzt. Diese wird bevorzugt bei stark befahrenen Straßen eingesetzt, um die Lebensdauer des Asphalts zu verlängern. Das übergeordnete Ziel ist es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen.