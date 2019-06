Weil ein Maulkorb verrutschte, sprang ein Stafford-Terrier des Tierheims Murtal ein Auto an und verursachte einen Schaden. Darauf bleibt nun der ehrenamtliche Spaziergänger sitzen, das Tierheim bedauert den Fall.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der vom Tierheim angebrachte Maulkorb verrutschte währen des Spazierganges © kk

Der Schreck sitzt bei einem Hundeliebhaber aus Fohnsdorf noch tief. Der Mann - er will aus Angst vor weiteren Schwierigkeiten anonym bleiben - geht seit Längerem mit Hunden aus dem Tierheim Murtal in Kobenz ehrenamtlich spazieren. "Normal nehmen wir immer kleine Hunde, am Tag der offenen Tür des Tierheims im Oktober waren die aber alle schon unterwegs." Die Tierheim-Betreuer geben dem Mann und seinem jugendlichen Sohn einen Staffordshire Terrier samt Maulkorb mit, laut Tierheim auf Wunsch des Sohnes. "Anfangs war es der bravste Hund der Welt", betont der Tierliebhaber. Mitten im Spaziergang rutscht dann aber der Maulkorb ab. "Da war es vorbei, der Hund hat sich um 180 Grad gewendet. Ich war wirklich erschrocken." Beim Rückweg ins Tierheim springt der Hund plötzlich gegen einen vorbeifahrenden Kleintransporter. Das Tier bleibt unverletzt, der Wagen wird beschädigt.