Im Landeanflug stürzte der 53-jährige Murauer plötzlich ab © Sujetbild: Weichselbraun

Es war als nette Aktion zu Spielbeginn gedacht: Ein 53-jähriger Paragleiter, wohnhaft in Murau, sollte am Freitag Abend den Matchball zum Fußballspiel in der Oberliga Nord zwischen dem SVU Murau und dem FC Judenburg einfliegen. Dazu kam es aber nicht. Der Mann stürzte gegen 18.30 Uhr rund 200 Meter vom Fußballplatz entfernt während des Landeanfluges ab.