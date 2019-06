Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

DJ Ötzi gastiert am Mittwoch (19. Juni) in Zeltweg © Markus Traussnig

Die letzten Vorbereitungen sind am Laufen. 150 Techniker, Gemeindemitarbeiter und Gastronomen sind an den Aufbauarbeiten beteiligt. Denn in wenigen Tagen ist es soweit: Am Mittwoch und Donnerstag (19. und 20. Juni) geht im Sportzentrum Zeltweg erstmals das "Murtaler Sommer Open Air" über die Bühne - und lockt gleich bei der Premiere eine ganze Reihe von Publikumslieblingen in die Region.