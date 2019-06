Facebook

Mehr als 200 Volksschulkinder riefen am Judenburger Hauptplatz zum Schutz der Umwelt auf © Uwe Söllradl

Die Demonstration dauerte nur wenige Minuten, die Diskussionen halten aber auch in den Tagen danach noch an: Am vergangenen Freitag riefen mehr als 200 Schüler und Pädagogen der Judenburger Volksschulen zu größeren Bemühungen in Sachen Umweltschutz und zur Vermeidung von Plastikmüll auf. Am Hauptplatz in Judenburg stimmten die jungen Teilnehmer ein Lied an, es wurden Plakate hochgehalten und Forderungen skandiert.