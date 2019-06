Der Wasserstand des Ingeringsees in Gaal liegt mehr als einen Meter über dem gewöhnlichen Pegel. Das kühle Nass strömt über einen Wanderweg in den Ingeringbach.

Die Schneeschmelze lässt den Ingeringsee in Gaal überlaufen © Raphael Ofner

Als Ausflugsort ist er ohnehin schon über die Grenzen der Region hinaus beliebt. Derzeit gibt es aber einen besonderen Grund, warum sich eine Wanderung zum Ingeringsee in der Gemeinde Gaal (Bezirk Murtal) für Naturfreunde auf jeden Fall lohnt: Der Bergsee tritt wegen der Schneeschmelze und Niederschlägen in der vergangenen Woche über sein südöstliches Ufer und mündet rauschend in den Ingeringbach.