Die 2009 gegründete Schaffer KG aus Stadl-Predlitz (vormals: Schaffer Forst- und Grünlandservice KG) ist insolvent, das vermeldet am Freitag der KSV 1870. Betrieben wurden maschinelle Lohnarbeiten in der Land- und Forstwirtschaft sowie die Vermietung von Maschinen. Der Firmensitz befindet sich in Teufenbach-Katsch, der protokollierte Sitz in Stadl-Predlitz. Es handelt sich um ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung, bis 31. Juli können Gläubiger ihre Forderungen kundtun. Als Masseverwalter wurde Rechtsanwalt Franz Josef Hofer aus Friesach bestellt. Über den Vermögensstand des Unternehmens ist derzeit nichts bekannt.