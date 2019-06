Elf Feuerwehren mit 23 Fahrzeugen und 167 Mann kämpften in Oberwölz gegen die Flammen auf einem entlegenen Anwesen.

Wirtschaftsgebäude und Wohnhaus in Oberwölz in Flammen. © BFV Mu/Horn

Ein Großbrand hielt die Feuerwehren aus dem Bezirk Murau Donnerstagabend in Atem. Ein Wirtschaftsgebäude und ein Wohnhaus in Oberwölz standen in Flammen.