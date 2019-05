Feierlicher Spatenstich am Dienstag in Obdach, der Neubau soll noch heuer in Betrieb genommen werden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Spatenstich in Obdach © Johannes Mandl

Obdach erhält ein neues Kindergartengebäude, mit einem feierlichen Spatenstich setzte man am Dienstag das Startzeichen für den Baubeginn. Zum Festakt konnte Bürgermeister Peter Bacher zahlreiche Ehrengäste, allen voran Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, begrüßen.

„Ein Spatenstich hat mit der Zukunft zu tun. Für eine Zukunft der Kleinsten, die eine besonders hohe Priorität verdienen“, so der Landeshauptmann. „Man sieht nicht überall, dass die Kinder in der Gemeinschaft so mittun“, lobte Schützenhöfer das Engagement der Jüngsten, die den Spatenstich mit Liedern umrahmten. „Auf Holz sind wir stolz“ – mit diesem Eröffnungslied nahmen die Obdacher Kindergartenkinder gleich Bezug auf den Bau ihrer neuen Heimstätte.