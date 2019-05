Facebook

Tablets sind für Schülerinnen und Schüler der NMS Judenburg zur Normalität im Unterricht geworden © Uwe Söllradl

Hoher Besuch am Montag in der Neuen Mittelschule Judenburg-Lindfeld. Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und Bürgermeister Hannes Dolleschall machten sich ein Bild vom Unterricht mit iPads, also den Tablet-Computern von Apple.

50 Stück davon hat die Stadtgemeinde Judenburg der Schule zur Verfügung gestellt, finanziert auch aus Bedarfszuweisungsmitteln des Landes.

Jetzt können alle 133 Schüler die iPads im Unterricht verwenden, und zwar quer durch alle Gegenstände: „Die Geräte sind in mobilen Containern eingesperrt, die dann in jene Klassen kommen, in denen sie gebraucht werden“, erklärt Direktorin Sylvia Hubl. Ob Deutsch, Geschichte, Mathematik oder andere Gegenstände: „Für alle gibt es spezielle Lern-Apps, die auf die jeweilige Schulstufe abgestimmt sind“, so Hubl. Der Lehrer habe Zugriff auf die iPads der Schüler und könne mitverfolgen, was sie tun. Private Handys müssen im Unterricht übrigens ausgeschaltet sein, außer es gibt triftige Gründe wie etwa wichtige Mitteilungen an Eltern.

