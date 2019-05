Facebook

Frank Musenbichler (34) ist auf der Suche nach seinem Stalker © KK

„Ich hätte nach dem Bericht in der Kleinen Zeitung nicht mit so einer enormen Reaktion gerechnet. Der Zuspruch und die Hilfe der vielen, vielen Menschen ist überwältigend und gibt in so einer schweren Situation viel Kraft“, sagt Frank Musenbichler. Der 34-jährige Judenburger ist seit rund eineinhalb Jahren Opfer eines Stalkers, auch sein Umfeld ist in Mitleidenschaft gezogen, wir haben ausführlich darüber berichtet.

