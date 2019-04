Facebook

Sanierung Ortsdurchfahrt: Am 26. April fand der Spatenstich statt © Land Steiermark

Zum Spatenstich wurde am 26. April in Fohnsdorf geladen, damit erfolgte der offizielle Sanierungsstart der Ortsdurchfahrt Fohnsdorf West. In den vergangenen Wochen wurde die Gasleitung erneuert, nun geht es an die Arbeiten entlang der 1,3 Kilometer langen Strecke auf der L 503, Rattenbergerstraße.



Wie berichtet werden 330.000 Euro investiert, 14.000 Euro steuert die Gemeinde Fohnsdorf zu. Projektleiterin Daniela Jauk von der Landesabteilung Verkehr und Landeshochbau: „Bis zur Fertigstellung Ende Mai wird der Verkehr wechselweise mittels Ampeln angehalten.“