Bettina Rant folgt Rudolf Cislo als HNO-Ärztin in Knittelfeld. Die Grazerin fühlt sich in der Eisenbahnerstadt „herzlich aufgenommen“

Mit dem Ohrenmikroskop blickt Bettina Rant tief, ihren Patienten in Knittelfeld will sie eine gute Zuhörerin sein ©

Sie pendelt verkehrt. Während viele Obersteirer in den Grazer Raum zur Arbeit fahren, macht es Bettina Rant umgekehrt. Seit 1. April pendelt die Grazerin nach Knittelfeld. Und viele haben sie schon kennengelernt – als neue HNO-Ärztin, die dem in Pension gegangenen Rudolf Cislo in der Eisenbahnerstadt gefolgt ist.

