Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Anita Weikl und Alfred Hubmann von der Polizeiinspektion Zeltweg © Michaela Egger

Der „tote Winkel“ war ein Thema bei der Kinderpolizei-Abschlussveranstaltung, die Anfang April im Sportzentrum Zeltweg durchgeführt wurde. Rund 270 Schüler, Lehrer und Direktoren der dritten Klassen der Volksschulen Weißkirchen, Zeltweg, Dietersdorf und Fohnsdorf nahmen daran teil. Erst vor Kurzem gab es tragische Unfälle im toten Winkel.



„In der Größe hat es so etwas bei uns in der Region noch nie gegeben“, so Organisator Alfred Hubmann von der Polizeiinspektion Zeltweg. Neben Zeltweg waren die Verkehrserzieher der Polizeiinspektionen Obdach, Weißkirchen und Fohnsdorf an der Aktion beteiligt.



Hubmann arbeitet seit vielen Jahren mit Kindern und weiß: „Solche Projekte bauen Brücken. Die Kinder bauen Vertrauen zur Exekutive auf.“



Bei der Veranstaltung wurde verdeutlicht, wie gefährlich der tote Winkel ist. Die Firma Fritz Mayer stellte dazu einen Sattelschlepper zur Verfügung. Schüler und Lehrer staunten nicht schlecht: Ganze zwei Schulklassen fanden im toten Winkel des Gefährts Platz, konnten also vom Lenkerplatz aus nicht gesehen werden.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.