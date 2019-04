Auf E-Tankstelle in Zeltweg Betrunkener 16-Jähriger ohne Führerschein kracht gegen zwei Tesla

Mitten in der Nacht war junger Fohnsdorfer alkoholisiert mit dem Auto unterwegs. Das ging schief.

Auf E-Tankstelle in Zeltweg

Der Bursche verlor die Kontrolle über sein Auto und erwischte gleich beide Tesla © Altersberger Driving Experience

So etwas kommt auch nicht alle Tage vor: Zwei Tesla Model S im Gesamtwert von knapp 300.000 Euro standen am Sonntag gegen 2 Uhr früh auf einer Elektrotankstelle beim Sportzentrum Zeltweg. Zwei Obersteirer hatten sich die teuren E-Autos von der Firma „Altersberger Driving Experience“ ausgeliehen und tankten die Fahrzeuge gerade auf. Sie befanden sich zu dieser Zeit nicht in den Autos.

