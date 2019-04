Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Beim ÖFB-Cup-Halbfinalduell zeigte Rother vollen Einsatz © Richard Purgstaller

Wenn der GAK gegen Red Bull Salzburg beim ÖFB-Cup-Halbfinalduell auch ein halbes Dutzend Gegentreffer hinnehmen musste, gab es für die Kicker des Regionalliga Mitte-Tabellenführers dennoch Standing Ovations.



Mit der Nummer 28 am Rücken hat auch Alexander Rother, der im ersten Abschnitt zum Einsatz gekommen ist, den Applaus der rund 13.000 Fans genossen: „Dass ich mitspielen durfte, ist sicher etwas, von dem ich einmal meinen Kindern ausführlich erzählen werde. Wenn man vor so vielen Leuten einlaufen darf, fühlt man sich sehr gut. Da kann man definitiv von einem Karrierehöhepunkt sprechen.“



Dass der Judenburger sich auch im Strafraum der Salzburger behaupten konnte, hat Rother knapp vor der Halbzeitpause bestätigt, wo es sogar Elfmeteralarm gegeben hat: „Ich glaube, Strafstoß hätte man geben können. Ich habe es selbst nicht ganz mitbekommen, ich bin auf einen Kopfball raufgegangen und während des Sprungs wurde ich von hinten gerempelt. Oft wird dabei auch ein Foul gegeben.“



Für den torgefährlichen Mittelstürmer, wie zehn Regionalliga-Meisterschaftstreffer in 19 Partien bestätigen, hatte das Spiel gegen die Bullen durch das direkte Duell gegen seinen Freund und gebürtigen Weststeirer Albert Vallci ein weiteres pikantes Detail: „Wir haben uns gefreut, dass wir uns wieder einmal sehen und es war etwas Spezielles, dass wir auch als direkte Gegenspieler aufeinandertrafen. Albert wollte unbedingt verhindern, dass ich ein Tor mache und das ist ihm leider gelungen.“



Die beiden sind gute Freunde: „Wir spielen fast täglich auf der Playstation und am Ende des Spieles haben wir auch unsere Leiberl getauscht.“



Nachdem seinerzeit bereits Rothers Vater Wolfgang für die Roten Teufeln aus Graz aufgelaufen ist, ist der Junior auch sehr stolz, dass er als echter Roter der GAK-Familie angehört. Nach seinen ersten drei Jahren im GAK-Dress war er ein wenig als Wandervogel innerhalb der steirischen und burgenländischen Kickerszene im Einsatz.



Der junge Sportler sammelte dabei bei insgesamt sechs Vereinen Amateur- und Profierfahrung und feierte auch persönliche Erfolge: „Abgesehen vom diesjährigen ÖFB-Cup-Halbfinale waren die EM-Qualifikation mit dem ÖFB-U17 Team in Griechenland, mein erster Profieinsatz in Hartberg und mein Premierentor in der Ersten Liga gegen Kapfenberg meine bisherigen Höhepunkte.“



Nach acht Jahren Kicker-Wanderzeit kam es im Jänner 2018 wieder zur GAK-Heimkehr und mit den Rotjacken hat der Deutsch- und Sportstudent noch große Ziele: „Für mich spielt sich jetzt alles beim GAK ab, ich bin sehr stolz und froh, dass es so läuft und die Vorfreude auf noch viele schöne Jahre ist groß.“



Vor derartigen Kulissen zu spielen ist für den 25-Jährigen „einfach wunderbar und man sieht, was für ein Potenzial in diesem Verein nach den langen Jahren im Amateurfußball noch immer steckt”.

Die hochgesteckten Ziele gehen beim Grazer Traditionsverein, der steiermarkweit und speziell auch im Murtal enormes Fanpotenzial hat, in den nächsten Jahren bestimmt nicht aus.



Für die nächsten Monate heißt es den Regionalliga-Meistertitel und Aufstieg in die zweite Liga zu fixieren – und dann kann man die intensive Planung und Weichenstellung in Richtung Bundesliga-Heimkehr aufnehmen.