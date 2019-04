Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bei Waldarbeiten verunglückte ein 33-Jähriger tödlich © (c) Juergen Fuchs

Schrecklicher Unfall am Montag Nachmittag in St. Oswald in der obersteirischen Gemeinde Pölstal. Bei Waldarbeiten wurde ein 33-jähriger Mann aus dem Bezirk Murtal laut Polizei vom Wurzelstock einer Fichte mitgerissen. Der Mann erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen.