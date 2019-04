Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Projektpräsentation mit Martha Mühlburger und den Bürgermeistern Hannes Dolleschall, Manfred Lenger, Gernot Lobnig, Gernot Esser und Hermann Dullnig (von links) © Michaela Egger

Innovative Köpfe in der Region behalten: Das wollen die Gemeinden Fohnsdorf, Judenburg, Pöls-Oberkurzheim, Spielberg und Zeltweg. Sie unterstützen Start-ups, die sich in einer der fünf Gemeinden ansiedeln. Dafür haben sie professionelle Unterstützung vonseiten des „Zentrums für angewandte Technologie Leoben“ (ZAT), das seit 20 Jahren Gründungsprojekte erfolgreich betreut.



Die Förderung startet bereits in der Frühphase: „Wir begleiten während der ersten eineinhalb bis zwei Jahre nach der Gründung“, so Martha Mühlburger, Geschäftsführerin ZAT und Vizerektorin der Montanuniversität Leoben. Mit der Uni als Gesellschafterin im Hintergrund werde den Neuunternehmern der Zugang zu einem breiten Technologie- und Expertenpool ermöglicht.



Nach 20 Jahren will das ZAT seine Fühler ausstrecken und auch über die Region Leoben hinaus Start-ups unterstützen. Im Murtal ist Mühlburger auf „offene Ohren gestoßen“. Im Zuge der Gemeindekooperation „Regionalität neu gedacht“ einigten sich die fünf eingangs erwähnten Gemeinden darauf, Gründer aus dem Bereich Technologie und Innovation gemeinsam zu fördern. In einem entsprechenden Topf landen jährlich 100.000 Euro, also 20.000 Euro pro Gemeinde.



Hintergrund ist auch die demografische Entwicklung in der Region, man will so der Abwanderung entgegenwirken.„Das Projekt läuft vorerst einmal fünf Jahre“, so Spielbergs Stadtchef Manfred Lenger. „Dieser interkommunale Schulterschluss in diesem Bereich ist toll und höchst an der Zeit“, meint Gernot Esser, Bürgermeister der Marktgemeinde Pöls-Oberkurzheim.



Alle fünf Bürgermeister betonen, dass sie dem Kirchturmdenken nichts abgewinnen können. Bürgermeister Hannes Dolleschall, Judenburg: „Größe oder Finanzstärke der einzelnen Gemeinden waren auch nie Themen. Es geht darum, gemeinsam etwas weiterzubringen.“



Zeltwegs Stadtchef Hermann Dullnig erklärt, dass es ein so genanntes Aufnahmeboard gibt, das entscheidet, welche Gründer gefördert werden. Darin sind Experten des ZAT vertreten sowie der Bürgermeister jener Gemeinde, in der sich das Start-up ansiedeln will.



Für Gernot Lobnig, Bürgermeister von Fohnsdorf, ist auch wichtig, einen „Fuß in der Montanuni“ zu haben: „Sie genießt einen Weltruf und hat ein Netzwerk über die ganze Welt“.



Martha Mühlberger: „Wir müssen schauen, dass wir den Leuten Perspektiven bieten. Unser Ziel ist, gute Bedingungen für eine Ansiedlung zu schaffen.“



Mehr Informationen gibt es unter unternehmer-werden.at oder in den jeweiligen Gemeinden.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.