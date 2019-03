Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Stadtrat Christian Füller präsentierte den Rechnungsabschluss © Michaela Egger

Es schien eine Sitzung der Einstimmigkeit zu werden, erst kurz vor Ende des Zusammentreffens des Gemeinderats Judenburg am 28. März gingen nicht alle Hände in die Höhe. Den „Abschluss eines Mietvertrages mit der SPÖ Obersteiermark West“ hinterfragt ÖVP-Stadtrat Norbert Steinwidder. Wie berichtet zogen die heimischen Sozialdemokraten in neue Räumlichkeiten.



Steinwidder stört sich am unbefristeten Mietvertrag. Kein Verständnis erntet er dafür von Vizebürgermeisterin Gabriele Kolar: „Das regt mich auf“, so die stellvertretende SPÖ-Regionsvorsitzende. Man habe viele Objekte angeschaut, sich aber letztlich für eine leer stehende Immobilie der Stadtgemeinde entschieden. Bürgermeister Hannes Dolleschall erklärt, dass unbefristete Verträge Usus sind: „Wir können aber darüber nachdenken, wie wir das in Zukunft handhaben wollen.“ Die ÖVP enthielt sich der Stimme.



Was in der Zukunft sicher ist: Die Stadtgemeinde muss weiterhin den Sparhebel ansetzen. Das Haushaltsjahr 2018 wurde mit einem Soll-Abgang von rund 1,2 Millionen Euro im Ordentlichen Haushalt und 260.000 Euro im Außerordentlichen Haushalt abgeschlossen.



Finanzstadtrat Christian Füller (SPÖ) sieht der Zukunft dennoch positiv entgehen: „Durch diverse Einsparungen sind wir auf dem Weg, den Abgang weiter abzubauen.“ Einsparungspotenzial sieht Gemeinderat Peter Schilling (FPÖ) in einem bestimmten Punkt: „Mir scheint, man könnte beim Personal sparen.“



Um 2,41 Prozent erhöht werden die Tarife im Erlebnisbad Judenburg, das hohe Abgänge verzeichnet. Feilen will man auch an den Öffnungszeiten.



Gefeiert wird am 21. und 22. Juni gemeinsam mit anderen Städten aus der Städtepartnerschaft Douzelage beim Toskanafest unter dem Motto „Judenburg grüßt Europa“. Maximal 34.000 Euro will die Stadt dafür ausgeben.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.