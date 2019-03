Seit einem Vierteljahrhundert finden in Farrach Osteraustellungen statt, heuer von 5. bis 7. April.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Silvia Hartleb mit ihrem bunten Strauß aus 25 Jahren Ostererinnerungen © Bettina Oberrainer

Das Ei, ein Star. Es enthält essenzielle Nährstoffe, sein Inhalt ist je nach Behandlung glibbrig flutschig, cremig oder bröselig hart. Ein unsanfter Umgang endet mit einem Häuflein Kalkscherben. Ein Star. Im Mittelpunkt eines hohen kirchlichen Festes, im Mittelpunkt einer bekannten Ausstellung. Es weht ein ungemütlicher Wind um Schloss Farrach. Ungemütlich genug, dass „der bunte Strauß aus 25 Jahren Ostererinnerungen“, wie Silvia Hartleb die mit besonderen Eiern behängten Palmkatzerlzweige nennt, nicht in aller Ruhe mit ihr vor der Schlossmauer mit ihren signifikanten Renaissance-Symbolen für ein Foto posiert. Also hinein vor die Tür der Schatzkammer. Zu einem Gespräch voll mit Schätzen. Sturmfrei. 25 Jahre Erinnerungen. Am 5. April eröffnet die Kulturmanagerin ihre 25. Osterausstellung.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.