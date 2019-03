Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gabi Novak im historischen Klassenzimmer © Michaela Egger

Einst tagte hier der Gemeinderat von St. Marein bei Neumarkt. Nun wird im ehemaligen Sitzungssaal auf das Schaffen von Leonardo da Vinci eingegangen. In der Mitte des Raumes steht eine nachgebaute Brücke, die der Universalgelehrte entworfen hat und die ganz ohne Fixiermittel auskommt – die Bauteile stützen sich gegenseitig. Anlässlich seines 500. Todestages gibt es in Neumarkt heuer die Sonderausstellung „Leonardo da Vinci – 500 Jahre Erfindergeist“.



Ausgerichtet vom „Novum Forum – Museumszentrum Neumarkt“, das morgen seine Pforten im einstigen Gemeindeamt öffnet (Details siehe Information unten). „Der Museumsverein Novum Forum wurde 1997 gegründet, 2004 ist die Schule der Sinne entstanden“, erzählt Gabi Novak, Mitarbeiterin des Vereins und lebendiges Geschichtsbuch. 15 Jahre lief das Museum also unter dem Namen „Schule der Sinne“, nun kehrte man zu den Wurzeln zurück.



„Die Welt mit allen Sinnen erleben“ ist aber nach wie vor ein Thema des Museums. Weitere Gebiete in den neuen Räumlichkeiten sind neben der Sonderausstellung wie gehabt die Geschichte und Schulgeschichte Neumarkts und natürlich die umfangreiche Häferlsammlung von Mali Steiner. Darunter auch Häferl von Prominenten wie Heinz Fischer oder Arnold Schwarzenegger.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.