Von Produzent aus Gaal präsentiert Der erste pinke Most der Welt ist auf dem Markt

Als Produzent des Kühbrein-Mostes hat es David Kargl im Vorjahr auch in die Fernsehshow "2 Minuten 2 Millionen" geschafft. Am Wochenende lud er zur bereits dritten Jahrgangspräsentation, zu der rund 250 Gäste zum Hofwirt nach Seckau gekommen waren. Von sortenreinen Mosten über KühbreinSecco bis hin zum Cider konnten sich die Gäste bei "Most & More" durchkosten.