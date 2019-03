Facebook

Die neuen Funktionäre der SPÖ Niederwölz. In der Murauer Gemeinde gab es zwei Jahre lang keine Ortspartei © KK

Nicht leicht tun sich die Sozialdemokraten im traditionell schwarzen Bezirk Murau. Für die Gemeinderatswahl im kommenden Jahr werden nun erste Weichen gestellt. So wird in der Bezirkshauptstadt Murau bei der Sitzung des Gemeinderats am 14. März ein neuer zweiter Vizebürgermeister gewählt.



Wobei das weniger mit der Wahl zusammenhängen soll: Siegfried Fritz, seit 2015 Vizebürgermeister, zieht sich nach beruflichen Veränderungen aus der Gemeindepolitik zurück. Wer in seine Fußstapfen als Vize treten soll, wird sich erst heute, 13. März, entscheiden. Das frei werdende Mandat soll an Sabine Pausch gehen.



Neu gegründet hat sich zudem die SPÖ Niederwölz. In der Gemeinde sitzen neben den sieben Mandataren der ÖVP zwei Vertreter der SPÖ im Gemeinderat. Zwei Jahre gab es in Niederwölz keine Ortspartei, SPÖ-Regionalvorsitzender Max Lercher lud nun zur Neugründungsversammlung.



Als neuer Ortsparteivorsitzender wurde Harald Wilding gewählt, dem es wichtig ist, sich „rechtzeitig vor den kommenden Gemeinderatswahlen neu aufzustellen“. Stellvertreter ist Gregor Uher. Das gesamte Team wurde einstimmig gewählt.



Die nächsten Wochen und Monate werden noch weitere Veränderungen bringen. So stellt sich etwa die SPÖ Weißkirchen bereits heute neu auf: In die Fußstapfen des Ortsparteivorsitzenden, Vizebürgermeister Heinz-Markus Stiermaier, wird Gemeinderätin Irene Schneider treten. Auch in Kobenz steht in den nächsten Tagen ein Wechsel an der Spitze des Ortsverbandes bevor.

