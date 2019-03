Facebook

Winterlich: der Judenburger Hauptplatz am 11. März © Egger

Umgestürzte Verkehrsschilder, verwehter Müll auf den Straßen, armdicke Äste liegen auf den Gehwegen: Eine kurze, aber umso heftigere Sturmfront querte am Montag gegen 13 Uhr Murtal und Murau. Der Schneesturm hinterließ eine Spur der Verwüstung, zahlreiche Pflanzen knickten im Wind ab, in Gärten wurden sogar Möbel verweht. Stellenweise blieb der Schnee mehrere Zentimeter hoch liegen. In mehreren Orten, darunter Mariahof und Perchau am Sattel, gibt's derzeit Stromausfälle.

