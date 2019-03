Facebook

Vom Pölstal abwärts waren die Niederschläge im Winter zu gering © Sarah Ruckhofer

Mit dem frühlingshaften Wetter ist es nächste Woche vorerst wieder vorbei im oberen Murtal: Am heutigen Samstag ist es noch angenehm warm und nur leicht bewölkt, in der Nacht auf Montag schlägt das Wetter aber um. Die Temperaturen sinken, die Niederschlagswahrscheinlichkeit nimmt zu. Kommende Woche wird es kühl bei nur rund sechs Grad, in der Nacht gefriert es auch wieder.

